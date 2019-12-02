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Кравец: если игроки «Витязя» будут так стараться, то голы придут

Кравец: если игроки «Витязя» будут так стараться, то голы придут
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ХК «Витязь» Михаил Кравец поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой китайского клуба со счётом 2:1 Б.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Обе команды старались победить. Я рад, что ребята выполнили всю установку, о которой мы договаривались перед игрой. Хорошо действовали в обороне, в меньшинстве выстояли в концовке матча и ещё 20 секунд в овертайме. Претензий по отношению к работе и выполнению заданий нет. Хотелось бы, чтобы забивали больше. Думаю, если будем так стараться, то голы придут», — цитирует Кравца пресс-служба «Витязя».

«Куньлунь Ред Стар» одержал третью победу в пяти последних матчах. «Витязь» потерпел третье поражение в пяти матчах.

«Куньлунь» победил по буллитам «Витязь»
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