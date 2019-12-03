«Рейнджерс» проиграли «Вегасу», Панарин и Бучневич — без очков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Нападающий «Рейнджерс» Артемин Панарин провёл на площадке 25 минут и 11 секунд и не отметился результативными действиями. Форвард Павел Бучневич получил 14 минут и 14 секунд игрового времени и также не смог отметиться результативными действиями.

Таким образом, «Рейнджерс» потерпели второе поражение за последние три игры. «Вегас» в свою очередь одержал третью победу подряд.

В следующем матче «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Коламбус Блю Джекетс», а «Вегас Голден Найтс» сыграет «Нью-Джерси Дэвилз».

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».