30 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей дубль на счету Джордана Эберле, ещё по разу забили Андерс Ли и Энтони Бовиллье. Райан Пулок отметился тремя результативными передачами. Голкипер Семён Варламов пропустил один гол и совершил 30 сейвов.

В составе проигравшей команды автором единственного гола стал Дилан Ларкин.

«Детройт» потерпел 10-е поражение подряд, «Айлендерс» в свою очередь одержали вторую победу подряд.

В следующем матче «Детройт Ред Уингз» сыграет с «Питтсбург Пингвинз», а «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с «Монреаль Канадиенс».