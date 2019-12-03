30 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Детройт»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей дубль на счету Джордана Эберле, ещё по разу забили Андерс Ли и Энтони Бовиллье. Райан Пулок отметился тремя результативными передачами. Голкипер Семён Варламов пропустил один гол и совершил 30 сейвов.
В составе проигравшей команды автором единственного гола стал Дилан Ларкин.
«Детройт» потерпел 10-е поражение подряд, «Айлендерс» в свою очередь одержали вторую победу подряд.
В следующем матче «Детройт Ред Уингз» сыграет с «Питтсбург Пингвинз», а «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с «Монреаль Канадиенс».
НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ли (Барзал, Пулок) – 08:46' (5x5) 0:2 Бовиллье (Бейли, Пулок) – 13:17' (5x5) 1:2 Ларкин (Бертуцци, Задина) – 30:36' (5x4) 1:3 Эберле (Ли, Ледди) – 36:34' (5x4) 1:4 Эберле (Пулок, Комаров) – 53:24' (5x5)
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