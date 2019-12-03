«Детройт» проиграл 10-й матч подряд и остаётся на последнем месте в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

«Детройт» потерпел 10-е поражение подряд (из них восемь в основное время), а «Айлендерс» в свою очередь одержали вторую победу подряд. После 30 матчей «Детройт» с 17 очками занимает в турнирной таблице НХЛ последнее место.

Первой звездой матча стал российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов, который совершил 30 сейвов. Второй звездой назван нападающий гостей Джордан Эберле, забивший два гола. Третья звезда – Мэтью Барзал, который отметился результативной передачей.