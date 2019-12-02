«Дацюк, Зеттерберг…Никто не дал отпор Бэбкоку. Все просто закрыли рты»

Хоккейное сообщество в Северной Америке продолжает бурлить из-за жёсткости тренеров. Всё новые и новые игроки рассказывают, как их обижали, оскорбляли и пинали. В подкасте Spittin’ Chicklets выступил известный защитник, член Зала хоккейной славы Крис Челиос, который успел поиграть у многих ветеранов тренерского цеха – Майка Кинэна, Майка Бэбкока, Скотти Боумена. «Чемпионат» перевёл его истории.

«Кинэн уже в «Чикаго» был ужасным. Я не боюсь это говорить, мы с ним это не раз обсуждали. На ум приходит слово «псих» — ты никогда не знал, чего от него ожидать. Он и мне бросал вызов, но я молчал в тряпочку и делал то, что он говорил. Но я могу рассказать немало историй, как игроки гонялись за Кинэном в перерывах игр, кидались в него амуницией, пытались его побить. Один парень пытался его душить, другой врезал ему по яйцам. Он терроризировал игроков. Но в его защиту можно сказать, что когда он менял клуб, то часто приглашал к себе этих же ребят. С Кинэном были сумасшедшие деньки, мы дрались на утренних раскатках больше, чем на матчах.

Расскажу одну историю. Как-то мы играли с «Кингз», и в третьей или четвёртой смене я попал по шайбе в воздухе, и она полетела в ворота. Ларри Робинсон успел выбить её бейсбольным ударом и спас свои ворота. Мы поехали на смену, у Ларри шлем был сдвинут на затылок, застёжка болталась в районе рта, и он стал смеяться надо мной. Я тоже засмеялся, Кинэн это увидел и посадил меня на скамейку на весь оставшийся матч. Я тогда не знал, за что меня посадили. Ребята весь матч его спрашивали, почему он меня не выпускает. А затем он меня выпустил на последней минуте, хотел, чтобы я оконфузился. Как только матч закончился, я пулей побежал в его кабинет. Разгромил там всё, что только можно, и засунул клюшку в потолок, чтобы он знал, что это я сделал. Это был единственный наш конфликт с ним».

Хоккей в плену американской толерантности. В НХЛ развелось слишком много нытиков В моде жалобы и обиды на тренеров, а мужских поступков всё меньше. Привыкаем.

Скотти Боумэн

«Я слышал всякие жуткие истории о Скотти Боумэне от Ларри Робинсона и других ребят, они рассказывали, что по поведению он был похож на Кинэна. Когда я перешёл в «Детройт», Боумэн мог отпускать в мою сторону саркастические шуточки, но я просто смеялся в ответ. На льду он поправил мою репутацию недисциплинированного игрока. Просто однажды зашёл в раздевалку и, не указывая ни на кого пальцем, сказал, что мы не должны устраивать стычки после свистка. Я понял, что он обо мне, и это помогло мне наладить дисциплину. Со Скотти у меня всё было хорошо, мне нравилось играть за него».

«Дэйву Льюису было непросто, ведь он пришёл на смену самому Боумэну. Он был отличным парнем, хорошим тренером. На команду навалились травмы, и пошли разговоры, что Дэйв слишком мягок, слишком привязан к игрокам. Тогда Кен Холланд сказал, что им нужен кто-то пожёстче, и появился Бэбкок. Я сразу узнал фамилию и начал вспоминать, не против него ли я играл в молодости. На нашей первой встрече он спросил, помню ли я, что мы когда-то играли друг против друга, а я ответил «нет».

Я забил в трёх матчах подряд на предсезонке, потом победный гол в первом матче сезона с «Эдмонтоном» и заработал «+3». Бэбкок вызвал меня к себе и спросил: «Ты что вообще делаешь?». Я ему – «Ты о чём?». Он сказал, что я здесь нужен не чтобы голы забивать, а чтобы играть в обороне и нянчиться с БреттомЛебда. Я говорю – окей, но я же в «плюсе» был всю предсезонку, что не так? Он сказал, что если мне что-то не нравится, мне стоит пойти к Холланду, он меня обменяет. Я подумал: «О боже». А я не хотел уходить из этой команды, мне нравился «Детройт», нравился город. Тогда я закрыл рот и стал делать то, что он мне говорил.

Экс-защитник «Адмирала»: эй, Бэбкок! Ты ужасный человек и средний тренер

То, что сейчас всплыло о Бэбкоке, это верхушка айсберга. Дело не в том, какой он тренер, а в том, как он обращается с людьми. Однажды он пытался убрать меня из состава на матч на открытом воздухе в Чикаго, хотя знал, что это мой родной город. Холланд и Джим Нилл три дня с ним спорили на эту тему! В итоге это был единственный раз, когда он заявил семь защитников. Я сыграл первую смену, больше меня не выпускали. Это он так показал Холланду и Ниллу, что ему нельзя указывать. Он делал совсем ненужные, глупые вещи, просто чтобы показать, кто тут босс. Забавно, что тогда мои сыновья смотрели на меня с трибуны, не понимая, что происходит. Я им знаками показал, чтобы они принесли мне пива, и пил его всю игру. А в концовке меня хотели выпустить на меньшинство. Я сказал: «Ни за что».

«Я забываю, что было вчера». Бывшая звезда НХЛ живёт, как будто ему пять лет От ударов по голове в его мозгу что-то сломалось. Юхан Франзен не может не только играть, но и вести нормальную жизнь.

Кому в «Детройте» больше всего досталось от Бэбкока? ЮхануФранзену, который тогда уже мучился травмами. Кажется, это было в плей-офф, мы проиграли матч «Нэшвиллу». Не знаю, что Бэбкок говорил ему лично, за закрытыми дверями, но он оскорблял его на скамейке во время матча. Бедный Юхан! Никто не понимал, как он мучается с сотрясениями и депрессиями… У него случился нервный срыв, не только на скамейке, но и уже после игры. Думаю, хуже я ничего не видел. Никто из ребят ничего не сказал Бэбкоку. Понятно, что ребята разговаривали об этом между собой, но никто не дал отпор Бэбкоку. Все проявляли уважение – Дацюк, Лидстрём, Зеттерберг. Все просто закрыли рты и делали то, что им говорили. Кен Холланд тогда произнёс речь в раздевалке, поддержал Бэбкока. Это была отличная речь, но он сказал всем, что если кому-то что-то не нравится, он может попросить об обмене. На этом всё и закончилось

У Бэбкока раздутое эго, это часть его характера. Кинэну его характер в итоге стоил того, что он больше не мог найти работу в НХЛ. Возможно, сейчас то же самое произойдёт и с Бэбкоком. Но его достижения говорят сами за себя, и здесь уже неважно, что он из себя представляет как человек. Уверен, он будет в Зале славы».