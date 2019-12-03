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Итоги игрового дня НХЛ 2 декабря 2019 года для российских хоккеистов

Итоги игрового дня НХЛ 2 декабря 2019 года для российских хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

2 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись пять матчей, в которых приняли участие шесть российских игроков.

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин забросил шайбу в матче с «Анахайм Дакс». Для 26-летнего форварда, проводящего дебютный сезон в североамериканской лиге, этот гол стал четвёртым в 10 матчах.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на площадке 25 минут и 11 секунд и не отметился результативными действиями. Россиянин во второй раз в сезоне не набрал очков в двух матчах подряд.

Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 30 бросков, став лучшим игроком матча с «Детройт Ред Уингз».

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Варламов«Айлендерс»30 из 3196,84:1
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+1-10300-14.18
Панарин (н)«Рейнджерс»0+000301-25.11
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+0002100%14.14
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0+1050060%16.32
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»1+0+1030060%14.07
Кошмар для команды Гусева. «Дьяволы» проиграли два матча со счётом 1:11
Сам Никита, впрочем, смог сохранить свою репутацию, организовав единственный гол «Дэвилз».
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