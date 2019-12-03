Итоги игрового дня НХЛ 2 декабря 2019 года для российских хоккеистов

2 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись пять матчей, в которых приняли участие шесть российских игроков.

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин забросил шайбу в матче с «Анахайм Дакс». Для 26-летнего форварда, проводящего дебютный сезон в североамериканской лиге, этот гол стал четвёртым в 10 матчах.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на площадке 25 минут и 11 секунд и не отметился результативными действиями. Россиянин во второй раз в сезоне не набрал очков в двух матчах подряд.

Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 30 бросков, став лучшим игроком матча с «Детройт Ред Уингз».

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Варламов «Айлендерс» 30 из 31 96,8 4:1

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+1 -1 0 3 0 0 - 14.18 Панарин (н) «Рейнджерс» 0+0 0 0 3 0 1 - 25.11 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+0 0 0 2 1 0 0% 14.14 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 +1 0 5 0 0 60% 16.32 Прохоркин (н) «Лос-Анджелес» 1+0 +1 0 3 0 0 60% 14.07