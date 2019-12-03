Итоги игрового дня НХЛ 2 декабря 2019 года для российских хоккеистов
2 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись пять матчей, в которых приняли участие шесть российских игроков.
Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин забросил шайбу в матче с «Анахайм Дакс». Для 26-летнего форварда, проводящего дебютный сезон в североамериканской лиге, этот гол стал четвёртым в 10 матчах.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на площадке 25 минут и 11 секунд и не отметился результативными действиями. Россиянин во второй раз в сезоне не набрал очков в двух матчах подряд.
Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 30 бросков, став лучшим игроком матча с «Детройт Ред Уингз».
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Айлендерс»
|30 из 31
|96,8
|4:1
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+1
|-1
|0
|3
|0
|0
|-
|14.18
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|3
|0
|1
|-
|25.11
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|0
|0%
|14.14
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|+1
|0
|5
|0
|0
|60%
|16.32
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|1+0
|+1
|0
|3
|0
|0
|60%
|14.07
Кошмар для команды Гусева. «Дьяволы» проиграли два матча со счётом 1:11
Сам Никита, впрочем, смог сохранить свою репутацию, организовав единственный гол «Дэвилз».
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09:15
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09:14
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08:22
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08:03
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07:48
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07:36
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