Франзен: Бэбкок гнобил людей без всякой причины

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Юхан Франзен рассказал о работе с бывшим тренером команды Майком Бэбкоком.
«Как тренер Бэбкок хорошо подготовлен, очень дотошный. Он очень хорош, когда нужно собрать команду и заставить всех работать на общую цель, этого не отнять. Но он просто хулигански нападал на людей. Это мог быть уборщик на арене «Детройта» или кто-либо ещё. Он гнобил людей без всякой причины. Я чувствую дрожь, когда вспоминаю об этом.
Словесные нападки Бэбкока сначала были направлены в адрес хороших командных игроков. Но когда они ушли, то весь удар принял я. С 2011 года я был в ужасе, что нахожусь на стадионе. Бэбкок — большой мастер работы со СМИ. Он создаёт команды, которые трудно обыграть, этого у него не отнять. Но он заставляет своих игроков впадать в стресс, они до смерти напуганы страхом сделать ошибку, а его команды редко проходят первый раунд плей-офф», — цитирует Франзена Expressen.
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