КХЛ представила форму команд на Матч звёзд 2020 года. Фото

Континентальная хоккейная лига представила форму команд на Матч звёзд КХЛ в рамках «ФОНБЕТ Недели звёзд зоккея—2020».
Визуальный стиль Недель звёзд КХЛ основывается на цветовой палитре принимающего региона. Эта традиция была сохранена при разработке формы НЗХ-2020: цвета, используемые в символике Москвы – гербе и знамени столицы, стали цветовой основой комплектов формы «ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея—2020».
Четыре цветовых вариации формы подготовлены для четырёх дивизионов КХЛ, в каждой из них преобладает один из цветов фирменного стиля мероприятия – красный, белый, синий или жёлтый.
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» КХЛ.
Игроки дивизиона Боброва – домашнего на столичном звёздном матче – выйдут на лёд в красной форме, образ которой собран по цвету полотна герба и знамени Москвы, а также одного из его архитектурных символов – Московского кремля. В экипировке дивизиона Тарасова главенствует белый – на геральдике покровитель Москвы Георгий сидит на белом коне.
Форма игроков дивизиона Чернышёва окрасилась в синий, подобно цвету плаща Победоносца. Лейтмотивом во внешнем облике дивизиона Харламова стал жёлтый цвет как допустимое воспроизведение золотого, цвета копья Георгия Победоносца, которым он поражает чёрного змея (а Златоглавая – одно из старинных неофициальных названий столицы).
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