Звено Кадейкина впервые в сезоне вышло на большинство, Уфа забила два гола
Уфимский «Салават Юлаев» забросил в первом периоде домашнего матча с челябинским «Трактором» две шайбы. Обе шайбы были заброшены звеном Дмитрий Кугрышев — Александр Кадейкин — Владимир Жарков при поддержке пары защитников Захар Арзамасцев — Евгений Лисовец.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Звено Кадейкина впервые в сезоне вышло играть в большинстве и сразу забило два гола. Первая шайба была заброшена формально в равных составах, но сам розыгрыш был проведён при игре «5 на 4». Ранее каждый из игроков звена Кадейкина и пары Арзамасцев — Лисовец лишь периодически дополнял другие спецбригады большинства.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 3 декабря 2019
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