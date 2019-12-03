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Звено Кадейкина впервые в сезоне вышло на большинство, Уфа забила два гола

Звено Кадейкина впервые в сезоне вышло на большинство, Уфа забила два гола
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» забросил в первом периоде домашнего матча с челябинским «Трактором» две шайбы. Обе шайбы были заброшены звеном Дмитрий КугрышевАлександр КадейкинВладимир Жарков при поддержке пары защитников Захар АрзамасцевЕвгений Лисовец.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Звено Кадейкина впервые в сезоне вышло играть в большинстве и сразу забило два гола. Первая шайба была заброшена формально в равных составах, но сам розыгрыш был проведён при игре «5 на 4». Ранее каждый из игроков звена Кадейкина и пары Арзамасцев — Лисовец лишь периодически дополнял другие спецбригады большинства.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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