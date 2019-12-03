«Торпедо» — «Автомобилист»: стали известны составы команд
Стали известны составы нижегородского «Торпедо» и екатеринбургского «Автомобилиста» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 3 декабря, начало матча — в 19:30 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Торпедо»:
Линдбек (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Жафяров;
Дженовей — Зборовский, Шенфельд — Щехура — Варнаков;
Аляев — Мишарин, Бочаров — Ильин — Веряев;
Минеев, Смолин — Стальнов — Гончарук.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин)
Гуркин — Василиевский, Доус — Мэйсек — Секстон;
Батыршин — Трямкин, Мозер — Холланд — Обидин;
Бодров — Мамкин, Белоусов — Литовченко — Хрипунов;
Вишневский — Валитов, Ивашов — Попов — Овчинников.
Читайте также
- 3 декабря 2019
-
18:45
-
18:41
-
18:25
-
18:15
-
18:00
-
17:49
-
17:41
-
17:35
-
17:00
-
16:45
-
16:38
-
16:31
-
16:14
-
15:32
-
15:16
-
15:03
-
14:52
-
14:30
-
14:10
-
13:57
-
13:31
-
13:21
-
13:05
-
12:45
-
12:31
-
12:20
-
12:00
-
11:32
-
11:21
-
11:01
-
10:52
-
10:31
-
10:25
-
10:07
-
09:41
Партнерский контент