«Торпедо» — «Автомобилист»: стали известны составы команд

Стали известны составы нижегородского «Торпедо» и екатеринбургского «Автомобилиста» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 3 декабря, начало матча — в 19:30 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Торпедо»:



Линдбек (Тихомиров);

Баранцев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Жафяров;

Дженовей — Зборовский, Шенфельд — Щехура — Варнаков;

Аляев — Мишарин, Бочаров — Ильин — Веряев;

Минеев, Смолин — Стальнов — Гончарук.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин)

Гуркин — Василиевский, Доус — Мэйсек — Секстон;

Батыршин — Трямкин, Мозер — Холланд — Обидин;

Бодров — Мамкин, Белоусов — Литовченко — Хрипунов;

Вишневский — Валитов, Ивашов — Попов — Овчинников.