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«Торпедо НН» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Торпедо» — «Автомобилист»: стали известны составы команд

«Торпедо» — «Автомобилист»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы нижегородского «Торпедо» и екатеринбургского «Автомобилиста» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 3 декабря, начало матча — в 19:30 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Торпедо»:

Линдбек (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Жафяров;
Дженовей — Зборовский, Шенфельд — Щехура — Варнаков;
Аляев — Мишарин, Бочаров — Ильин — Веряев;
Минеев, Смолин — Стальнов — Гончарук.

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин)
Гуркин — Василиевский, Доус — Мэйсек — Секстон;
Батыршин — Трямкин, Мозер — Холланд — Обидин;
Бодров — Мамкин, Белоусов — Литовченко — Хрипунов;
Вишневский — Валитов, Ивашов — Попов — Овчинников.

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