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Комиссар НХЛ подтвердил факт проверки ситуации с Алиу, ставшим жертвой расизма

Комиссар НХЛ подтвердил факт проверки ситуации с Алиу, ставшим жертвой расизма
Хоккей / НХЛ 0

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн провёл встречу с экс-хоккеистом хабаровского «Амура» Акимом Алиу, который стал жертвой оскорблений со стороны бывшего главного тренера «Калгари Флэймз» Билла Питерса.

«Мы рады, что встретились сегодня с Акимом Алиу и провели продуктивный и откровенный разговор. Сегодняшняя дискуссия — часть широкого и тщательного анализа и процесса, который проводит лига. У нас общая цель: сделать хоккей открытым и массовым видом спорта на всех уровнях. Лига не будет давать дальнейших комментариев до окончания заседаний руководящего совета, намеченных на следующие понедельник и вторник», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.

Афроамериканец, хоккеист Аким Алиу, уже завершивший карьеру, рассказал, что столкнулся с расизмом со стороны Питерса, когда они вместе работали в «Рокфорд Айс Хогз». По его словам, всё произошло в 2009 году.

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