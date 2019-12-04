Овечкин опоздал на начало третьего периода матча с «Сан-Хосе»
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил первые минуты третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (5:2). В этой встрече 34-летнему форварду не удалось разжиться очками.
Как сообщает в «Твиттере» журналистка Саманта Пелл, у россиянина возникли проблемы с коньком. Он сломал его в ходе разминки перед стартом третьего игрового отрезка. В итоге Овечкин появился на льду уже после начала периода.
Овечкин провёл на площадке 20 минут 10 секунды, нанёс пять бросков в створ и провёл три силовых приёма, Евгений Кузнецов нанёс два броска за 18 минут 30 секунд. Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу и заработал показатель полезности «+1», проведя на льду 20 минут 36 секунд.
Пастрняк: я бы не сказал, что гонюсь за Овечкиным
- 4 декабря 2019
-
11:25
-
11:12
-
11:02
-
10:45
-
10:29
-
10:14
-
09:50
-
09:30
-
09:07
-
08:54
-
08:48
-
08:22
-
07:35
-
07:19
-
07:09
-
07:00
-
06:50
-
06:20
-
06:06
-
05:59
-
05:43
-
05:34
-
03:07
-
01:06
-
00:59
-
00:00
- 3 декабря 2019
-
23:53
-
23:51
-
23:17
-
23:08
-
23:01
-
22:53
-
22:47
-
22:45
-
22:38
Партнерский контент