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Овечкин опоздал на начало третьего периода матча с «Сан-Хосе»

Овечкин опоздал на начало третьего периода матча с
Овечкин опоздал на начало третьего периода матча с «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил первые минуты третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (5:2). В этой встрече 34-летнему форварду не удалось разжиться очками.

Как сообщает в «Твиттере» журналистка Саманта Пелл, у россиянина возникли проблемы с коньком. Он сломал его в ходе разминки перед стартом третьего игрового отрезка. В итоге Овечкин появился на льду уже после начала периода.

Овечкин провёл на площадке 20 минут 10 секунды, нанёс пять бросков в створ и провёл три силовых приёма, Евгений Кузнецов нанёс два броска за 18 минут 30 секунд. Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу и заработал показатель полезности «+1», проведя на льду 20 минут 36 секунд.

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