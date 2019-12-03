Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пастрняк: я бы не сказал, что гонюсь за Овечкиным

Пастрняк: я бы не сказал, что гонюсь за Овечкиным
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк сравнил себя с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Я бы не сказал, что гонюсь за Овечкиным в том или ином виде. Но я бы, безусловно, мечтал добиться таких же вершин, как игрок. Думаю, мне это по силам, однако, конечно, не сразу. Овечкин — уникальный хоккеист. Его эффективность невероятна. Даже если у него неудачный день, он все равно забьет гол или два. Этому мне еще учиться и учиться», приводит слова Пастрняка официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что Пастрняк увеличил отрыв от Овечкина в гонке снайперов Национальной хоккейной лиги. Чешский форвард забросил 25 шайб за 27 игр и опережает Овечкина, который занимает второе место в зачёте снайперов НХЛ, на пять шайб.

Овечкин, Пастрняк или Макдэвид? Кто возьмёт «Ришар» в этом сезоне НХЛ
Конкуренция за трофей для главного снайпера лиги очень высока.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019