Пастрняк: я бы не сказал, что гонюсь за Овечкиным

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк сравнил себя с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Я бы не сказал, что гонюсь за Овечкиным в том или ином виде. Но я бы, безусловно, мечтал добиться таких же вершин, как игрок. Думаю, мне это по силам, однако, конечно, не сразу. Овечкин — уникальный хоккеист. Его эффективность невероятна. Даже если у него неудачный день, он все равно забьет гол или два. Этому мне еще учиться и учиться», приводит слова Пастрняка официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что Пастрняк увеличил отрыв от Овечкина в гонке снайперов Национальной хоккейной лиги. Чешский форвард забросил 25 шайб за 27 игр и опережает Овечкина, который занимает второе место в зачёте снайперов НХЛ, на пять шайб.