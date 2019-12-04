Брагин — о составе сборной: был серьёзный отбор и большая аналитическая работа

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал расширенный состав команды на МЧМ-2020.



Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года



«Проведена большая аналитическая работа, тренерский штаб и скаутско-аналитическая служба ФХР проанализировали не только недавние Суперсерию и Турнир четырех наций, мы смотрели видео и по Кубку Черного моря, и с турнира в Перми. Проведен серьёзный отбор, вызвали тех, кто зарекомендовал себя наилучшим образом. В составе много игроков из наших чемпионатов, это говорит о том, что система развивается, ведётся работа над тем, чтобы игроки оставались в России. 10 декабря приступим к тренировкам в Новогорске, а окончательно сформируем состав уже после товарищеских матчей в Чехии и Словакии.



Станет ли преимуществом тот факт, что турнир пройдёт в Европе? Это вопрос более раннего прибытия в место проведения: когда чемпионат в Северной Америке — туда нужно приехать раньше, чтобы успеть перестроиться на местное время. Сейчас канадцы и американцы в такой же ситуации, думаю, что они поступят аналогичным образом — приедут в Европу раньше», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.

Молодёжка будет играть и целиться минимум на финал. Состав России на МЧМ-2020 Крутые вратари, сильная (наконец-то!) оборона и сразу две ударные тройки.