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Хартли: интерес «Авангарда» к Лазару? Или у вас хорошие связи, или плохие друзья

Хартли: интерес «Авангарда» к Лазару? Или у вас хорошие связи, или плохие друзья
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после проигранного матча с «Сибирью» (2:5) поделился мнением о подписании голкипера Эмиля Гарипова и прокомментировал слухи о интересе клуба к форварду «Баффало» Кёртису Лазару.

«Когда выйдет Гарипов? Прямо сейчас Эмиль тренируется с Сергеем Звягиным (тренер вратарей «Авангарда». — Прим. «Чемпионата») в Балашихе. Мы вернёмся, он войдёт в общий тренировочный процесс, и мы оценим всю ситуацию. Это хорошее подписание для нас, у нас есть глубина во вратарской позиции, практически два первых голкипера. Но всё-таки рано о чём-то говорить, нужно его посмотреть в деле.

Интерес «Авангарда» к Кёртису Лазару? Ничего не знаю, это вы нам об этом говорите. Или у вас хорошие связи, или плохие друзья», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Спасибо и до свидания. «Ак Барс» ещё пожалеет, что расстался с Гариповым?
Билялов и Рейдеборн хороши в системе Квартальнова, но в ней блистали многие вратари, которые сейчас сбавили обороты.
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