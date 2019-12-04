Скабелка: на сегодняшний день усилить «Барыс» проблематично

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от домашнего матча с «Йокеритом» (2:4).



«Сегодня играли неплохо. Но «Йокерит» оказался сильнее нас, команда достаточно мастеровитая. И те немногочисленные ошибки, которые мы сегодня допустили, они превратили в голы. Ну и, конечно, когда имеешь численное преимущество, матчи выигрываются. А мы сегодня практически проиграли, имея численное преимущество. Пропустили, вместо того чтобы дожимать соперника. Дали возможность «Йокериту» довести матч до победы. Тем не менее ребята сражались, бились до конца, это можно выделить как положительный момент.



У нас хорошая команда, достаточно хорошо укомплектована. Конечно, ни один тренер не откажется от усиления. Но на сегодняшний день это сделать уже очень проблематично: середина сезона, все хорошие игроки при деле. У нас свои ребята прибавляют в большинстве. Даже на фоне «Йокерита» достойно смотрелись. Та же тройка Сагадеева с Гурковым и Петуховым много доставила хлопот, и они помогли нам зацепиться за матч. Заработали удаление, мы забили второй гол и могли спасти игру», — цитирует тренера официальный сайт «Барыса».

«Барыс» проиграл «Йокериту», прервав победную серию