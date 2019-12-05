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Капитан «Нью-Джерси» Грин: новый голос в раздевалке не сможет изменить нашу игру

Капитан «Нью-Джерси» Грин: новый голос в раздевалке не сможет изменить нашу игру
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Нью-Джерси Дэвилз» Энди Грин прокомментировал отставку Джона Хайнса с поста главного тренера команды.

«Смена тренера может помочь, но это не выключатель света. Само по себе ничего не произойдёт. Сам по себе новый голос в раздевалке не может изменить нашу игру, наш подход к ней. Сделать это можем только мы, и это то, что ребятам необходимо понять. От того, что произошло, ничего в одночасье не станет идеально или легко. Мы сами должны показать упорство, сплотиться и начать играть так, как мы способны на самом деле», — приводит слова Грина пресс-служба НХЛ.

Хайнс работал с «Нью-Джерси» более четырёх лет и провёл у её руля 354 матча, одержав в них 150 побед. В 2018 году он впервые за шесть лет вывел «Дэвилз» в плей-офф.

Исполняющим обязанности наставника «Нью-Джерси» назначен Ален Насреддин, а его ассистентом будет Питер Хорачек.

Хайнс уволен из «Нью-Джерси Дэвилз», Насреддин — и.о. главного тренера
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