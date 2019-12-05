Капитан «Нью-Джерси» Грин: новый голос в раздевалке не сможет изменить нашу игру

Капитан «Нью-Джерси Дэвилз» Энди Грин прокомментировал отставку Джона Хайнса с поста главного тренера команды.
«Смена тренера может помочь, но это не выключатель света. Само по себе ничего не произойдёт. Сам по себе новый голос в раздевалке не может изменить нашу игру, наш подход к ней. Сделать это можем только мы, и это то, что ребятам необходимо понять. От того, что произошло, ничего в одночасье не станет идеально или легко. Мы сами должны показать упорство, сплотиться и начать играть так, как мы способны на самом деле», — приводит слова Грина пресс-служба НХЛ.
Хайнс работал с «Нью-Джерси» более четырёх лет и провёл у её руля 354 матча, одержав в них 150 побед. В 2018 году он впервые за шесть лет вывел «Дэвилз» в плей-офф.
Исполняющим обязанности наставника «Нью-Джерси» назначен Ален Насреддин, а его ассистентом будет Питер Хорачек.
- 5 декабря 2019
-
01:46
-
00:12
- 4 декабря 2019
-
23:44
-
23:31
-
23:20
-
23:09
-
23:03
-
22:55
-
22:52
-
22:47
-
22:40
-
22:36
-
22:32
-
22:30
-
22:24
-
22:20
-
22:16
-
22:04
-
21:53
-
21:43
-
21:25
-
21:13
-
21:06
-
20:39
-
20:32
-
20:20
-
20:10
-
20:06
-
20:01
-
19:54
-
19:21
-
19:11
-
19:04
-
18:56
-
18:52