Форвард «Колорадо» Ничушкин признан третьей звездой матча с «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забил гол, который стал победным. Ничушкин был признан третьей звездой матча с «Торонто».

Лучшим игроком матча стал голкипер «лавин» Филипп Грубауэр. Немецкий вратарь одержал победу, парировав 38 бросков из 39. Второй звездой стал голкипер «Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен, отразивший 27 из 29 бросков.

Нападающий «Торонто» Илья Михеев получил 15 минут и 51 секунду игрового времени и не отличился результативными действиями.



Таким образом, «Торонто» потерпел второе поражение подряд. «Колорадо» в свою очередь одержал четвёртую победу кряду.