Стал известен расширенный состав сборной Чехии на молодёжный чемпионат мира

Стал известен расширенный состав сборной Чехии на молодёжный чемпионат мира. В начальный список чешской команды вошли 39 игроков.

Голкиперы:

Даниель Дворжак («Йестраби Простейов»), Ник Малик («Оцеларжи» Тршинец), Ян Беднарж («Энергия» Карловы Вары), Луак Паржик («Спокэйн», WHL), Лукаш Достал («Ильвес», Финляндия);

Защитники::

Мартин Уго Гас («Таппара», Финляндия), Томаш Дайчар, Ян Мицак, Франтишек Клежна, Мирослав Кукла («Стадион Литомерице»), Радек Кучерик («Саскатун», WHL), Станислав Свозил («Комета» Брно), Карел Кликорка («Млада Болеслав»), Иван Литвинов («Мотор Ческе Будейовице»), Ян Штибингр («Мэдисон Кэпитолз», USHL), Либор Забрански («Муз Джо», WHL). Шимон Кубичек («Сиэтл», WHL).

Форварды:

Карел Плашек («Комета» Брно), Ян Мышак («Верва» Литвинов), Пётр Чайка («Женева», Швейцария), Франтишек Регак («Рапперсвилль», Швейцария), Зденек Седлак («Гермес», Финляндия), Мартин Ланг («Кэмлопс», WHL), Михал Гут («Эверетт», WHL), Йонас Петерек («Калгари», WHL), Матей Блюмель («Динамо Пардубице»), Ян Шир («Белые Тигры», Либерец), Войтех Штрондала, Отакар Шик, Давид Витух («Стадион Литомерице»), Радек Мужик («Лулео», Швеция), Ондржей Павел («Фарго», USHL), Якуб Лауко («Провиденс», AHL), Ян Еник («Гамильтон», OHL), Матей Пекар («Барри Кольтс», OHL), Филип Коффер («Принс Джордж», WHL), Яромир Пытлик («Су-Сент-Мари», OHL), Михал Тёплый («Виннипег», WHL), Адам Рашка («Римуски», QMJHL).