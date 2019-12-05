Светлов: этот сезон КХЛ доказывает, что финансовые ведомости решают не всё

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился мнением о выступлении приморской команды в нынешнем сезоне КХЛ.
«В целом западную серию провели неплохо, выиграли в Новосибирске и Минске, но где-то нас не хватило на третий период в Череповце. С дальнего Запада всегда непросто возвращаться, тем более что через день у нас уже был домашний матч со „Спартаком“, который не смогли занести себе в актив. Сейчас у нас есть хороший отрезок, чтобы потренироваться и подготовиться к двум играм за 22 часа — с „Витязем“ и „Куньлунем“. Спада обязаны избежать.
Этот сезон КХЛ доказывает, что финансовые ведомости решают в лиге отнюдь не всё, это большой плюс и для лиги, и для всего нашего хоккея. Конкуренция на финише будет очень жёсткая, 50 процентов очков на Востоке вряд ли гарантируют путевку в плей-офф. Поэтому в темпе надо прибавлять.
Ни один тренер не откажется от усиления, но всегда нужно учитывать финансовые возможности, конкуренты на трансферном рынке у нас очень мощные. Благодарен руководству, что вопрос укрепления состава ставится», — цитирует Светлова Russia-Hockey.
- 5 декабря 2019
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