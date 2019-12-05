Афиногенов — о возможном вызове в сборную России: всему своё время

Форвард московского «Динамо» Максим Афиногенов поделился мнением о возможном приглашении на Матч всех звёзд Континентальной хоккейной лиги. 40-летний Афиногенов заявил, что был бы рад принять участие в этом матче. Также форвард «Динамо» отметил, что не рассчитывает на вызов в сборную России.

«Матч всех звёзд? Честно говоря, я об этом даже не думал. Позовут — сыграю.

Сборная? Я думаю, всему своё время. Сейчас вызывают тех ребят, кого планируют наигрывать с прицелом на Олимпиаду 2022 года и ближайшие чемпионаты мира. Поэтому на Кубке Первого канала у нас будет хороший состав», — цитирует Афиногенова News.ru.

Афиногенов в текущем сезоне принял участие в 22 матчах регулярного чемпионата КХЛ и забросил 5 шайб.