Воробьёв: здорово играли оба вратаря, «Металлургу» немного повезло в буллитах
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым». Встреча, проходившая в Уфе, завершилась победой гостей со счётом 2:1 Б.
«Очередная очень напряжённая встреча. Здорово сыграли оба вратаря, нам немножко повезло в серии бросков. В Ярославле мы не забили, а сегодня забили. Не было ли желания дать сыграть Демченко? Василий — тот, который помоложе, — только влился в команду. Ставить парня сегодня сразу после раскатки — это неправильно.
С чем связан закрытый хоккей в матчах с «Салаватом Юлаевым»? Хорошо играют вратари, команды очень ответственно относятся к обороне», — цитирует Воробьёва прес-служба КХЛ.
«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» по буллитам
- 5 декабря 2019
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