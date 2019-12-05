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Воробьёв: здорово играли оба вратаря, «Металлургу» немного повезло в буллитах

Воробьёв: здорово играли оба вратаря, «Металлургу» немного повезло в буллитах
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым». Встреча, проходившая в Уфе, завершилась победой гостей со счётом 2:1 Б.

«Очередная очень напряжённая встреча. Здорово сыграли оба вратаря, нам немножко повезло в серии бросков. В Ярославле мы не забили, а сегодня забили. Не было ли желания дать сыграть Демченко? Василий — тот, который помоложе, — только влился в команду. Ставить парня сегодня сразу после раскатки — это неправильно.

С чем связан закрытый хоккей в матчах с «Салаватом Юлаевым»? Хорошо играют вратари, команды очень ответственно относятся к обороне», — цитирует Воробьёва прес-служба КХЛ.

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» по буллитам
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