«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» по буллитам
В Уфе завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» и «Металлург» сыграли со счётом 1:2 Б.
На 16-й минуте счёт в матче открыл Александр Кадейкин, который вывел «Салават Юлаев» вперёд. Гости отыгрались в концовке второго периода, точным броском отметился форвард «Металлурга» Николай Кулёмин.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
Больше в основное время команды не забивали, овертайм также получился безголевым. В итоге всё решилось в серии буллитов, которую лучше провели гости.
КХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кадейкин (Кугрышев) – 16:13' (5x5) 1:1 Кулёмин (Дорофеев) – 36:19' (5x5) 1:2 Локтионов – 65:00' (ПБ)
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.
«Салават Юлаев» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах. «Металлург» одержал вторую победу в пяти последних матчах.
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