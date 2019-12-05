«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» по буллитам

В Уфе завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» и «Металлург» сыграли со счётом 1:2 Б.

На 16-й минуте счёт в матче открыл Александр Кадейкин, который вывел «Салават Юлаев» вперёд. Гости отыгрались в концовке второго периода, точным броском отметился форвард «Металлурга» Николай Кулёмин.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

Больше в основное время команды не забивали, овертайм также получился безголевым. В итоге всё решилось в серии буллитов, которую лучше провели гости.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.

«Салават Юлаев» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах. «Металлург» одержал вторую победу в пяти последних матчах.