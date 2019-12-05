Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» по буллитам

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» по буллитам
Хоккей / КХЛ 0

В Уфе завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» и «Металлург» сыграли со счётом 1:2 Б.

На 16-й минуте счёт в матче открыл Александр Кадейкин, который вывел «Салават Юлаев» вперёд. Гости отыгрались в концовке второго периода, точным броском отметился форвард «Металлурга» Николай Кулёмин.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

Больше в основное время команды не забивали, овертайм также получился безголевым. В итоге всё решилось в серии буллитов, которую лучше провели гости.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кадейкин (Кугрышев) – 16:13' (5x5)   1:1 Кулёмин (Дорофеев) – 36:19' (5x5)   1:2 Локтионов – 65:00' (ПБ)

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.

«Салават Юлаев» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах. «Металлург» одержал вторую победу в пяти последних матчах.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019