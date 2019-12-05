«Сочи» в серии буллитов обыграл «Автомобилист»

В Сочи завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сочи» одержал победу в матче с «Автомобилистом». Встреча завершилась со счётом 2:1 Б.
Счёт был открыт на 11-й минуте матча. Артём Точилин вывел хозяев вперёд. «Автомобилист» сумел перевести игру в овертайм в самой концовке. За 14 секунд до сирены Степан Хрипунов сравнял счёт.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
В овертайме заброшенных шайб не было, а в серии буллитов точнее оказались хозяева.
«Сочи» одержал третью победу в пяти последних матчах. «Автомобилист» потерпел первое поражение после двух побед подряд.
В следующем матче «Сочи» будет принимать «Барыс». «Автомобилист» после выездной серии из трёх матчей, которая завершилась в Сочи, сыграет в Екатеринбурге с рижским «Динамо».
- 5 декабря 2019
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