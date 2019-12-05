«Рейнджерс» вывели Рыкова из списка травмированных и отправили в АХЛ

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджер» вывел российского защитника Егора Рыкова из списка травмированных. Россиянин был отправлен в АХЛ в клуб «Хартфорд Вульф Пэк», сообщает Blueshirt Banter.
В текущем сезоне 22-летний Рыков ещё не провёл ни одного матча за «Рейнджерс». Россиянин, уехавший в систему «Рейнджерс» летом 2019 года, пропустил первую часть сезона из-за травмы.
Рыков был задрафтован «Рейнджерс» в пятом раунде драфта 2016 года.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги защитник принял участие в 47 матчах за ХК «Сочи» и записал в актив 9 (3+6) баллов при показателе полезности "-4" и восьми минутах штрафного времени. Рыков проводил на площадке около 19 с половиной минут за матч. В шести играх плей-офф защитник отдал три голевых паса.
- 5 декабря 2019
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