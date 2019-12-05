Владимир Юрзинов-младший: «Трактору» нужно улучшать момент с дисциплиной

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Нефтехимиком» (4:6).

«Мы ждали, что «Нефтехимик» начнёт активно первый период. Но, несмотря на то, что к этому готовились, всё равно соперник забил нам гол.

У нас краеугольный камень — второй период. Мы постоянно ищем варианты, но допускаем очень глупые ошибки.

В третьем периоде мы были снова в игре, и команда боролась, сражалась, мы сняли вратаря и пропустили шестую шайбу.

В общем, на этих положительных эмоциях третьего периода, и исправив ошибки второго, надо продолжать бороться в следующих матчах.

Задача выхода в плей-офф сразу идет. Каждый матч мы стараемся выиграть. Есть у нас моментами, когда мы проводим хорошие матчи все 60 минут. Но это у нас обрывается.

Нам, конечно, нужно улучшать момент с дисциплиной и надо играть уверенней. Надо допускать меньше ошибок», — цитирует Юрзинова-младшего «БИЗНЕС Online».