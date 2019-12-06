«Каролина» по буллитам обыграла «Сан-Хосе». Свечников набрал 2 очка

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился голом и результативной передачей, набрав своё 31-е (12+19) очко в этом сезоне. Игровое время Свечникова составило 20 минут и 18 секунд. Нападающий закончил встречу с показателем полезности «+1».

В другом матче «Коламбус Блю Джекетс» на своей площадке уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:3.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на площадке 19 минут и 41 секунду и записал на свой счет одну заброшенную шайбу. Россиянин набрал своё 34-е (13+21) очко в этом сезоне.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич завершил матч с показателем полезности «-2» и результативными действиями не отметился.

Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев совершил 45 сейвов.