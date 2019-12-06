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«Каролина» по буллитам обыграла «Сан-Хосе». Свечников набрал 2 очка

«Каролина» по буллитам обыграла «Сан-Хосе». Свечников набрал 2 очка
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился голом и результативной передачей, набрав своё 31-е (12+19) очко в этом сезоне. Игровое время Свечникова составило 20 минут и 18 секунд. Нападающий закончил встречу с показателем полезности «+1».

В другом матче «Коламбус Блю Джекетс» на своей площадке уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:3.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на площадке 19 минут и 41 секунду и записал на свой счет одну заброшенную шайбу. Россиянин набрал своё 34-е (13+21) очко в этом сезоне.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич завершил матч с показателем полезности «-2» и результативными действиями не отметился.

Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев совершил 45 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Свечников (Фёгеле, Стаал) – 00:50' (5x5)   1:1 Сёренсен (Торнтон, Лабанк) – 07:16' (5x5)   2:1 Гардинер (Фёгеле, Свечников) – 30:12' (5x5)   2:2 Кутюр (Карлссон, Диллон) – 39:42' (5x5)   3:2 Свечников – 65:00' (ПБ)
НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Аткинсон (Фолиньо) – 12:43' (5x5)   1:1 Лемье (Зибанеджад, Какко) – 19:52' (5x5)   1:2 Труба (Фокс, Строум) – 25:46' (5x4)   1:3 Панарин (Деанджело, Хауден) – 35:32' (5x5)   2:3 Джонс (Кукан) – 43:33' (5x5)
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