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Куинн — о Панарине: он набирает очки вне зависимости от обстоятельств

Куинн — о Панарине: он набирает очки вне зависимости от обстоятельств
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2) оценил игру Артемия Панарина, ставшего автором победного гола.

«Он большой игрок, который набирает очки вне зависимости от того. что происходит. Он обеспечивает статистику и сегодня забил ключевой гол. Там была чертовски классная комбинация. Хороший пас от Хаудена, отличная игра в исполнении Деанджело, и Хлебушек всё закончил», — сказал Куинн в эфире клубного телевидения.

Российский нападающий «Рейнджерс» провёл на площадке 19 минут и 41 секунду и записал на свой счёт одну заброшенную шайбу. Россиянин набрал 34-е (13+21) очко в этом сезоне. Гол Панарина в ворота Йоонаса Корписало стал победным.

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