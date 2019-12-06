Хедман стал первым защитником в истории «Тампы», забросившим 100 шайб в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.
Третью шайбу «Лайтнинг» в матче забросил Виктор Хедман. Шведский защитник стал первым игроком обороны в истории «Тампы», забросившим 100 шайб в НХЛ. На покорение этого рубежа Виктору затребовалось 720 матчей. Второе место по голам среди защитников «Тампы» занимает Павел Кубина (72), топ-3 замыкает Дэн Бойл (66).
Видео юбилейного гола Хедмана можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
В сезоне-2017/18 Виктор установил личный рекорд по голам (17) и помог «Тампе» выиграть Восточную конференцию по итогам регулярного чемпионата.
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