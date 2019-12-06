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Василевский повторил клубный рекорд «Тампы» по матчам в НХЛ среди голкиперов

Василевский повторил клубный рекорд «Тампы» по матчам в НХЛ среди голкиперов
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.

Крайне неудачно сложился матч для голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского. Российский вратарь справился только с 16 бросками из 21 (76,2% сейвов) и проиграл третий матч из последних четырёх.

Этот матч стал 227-м для Андрея НХЛ. Василевский повторил клубный рекорд «Тампы» по матчам в НХЛ среди голкиперов, ранее единолично принадлежавший Бену Бишопу. Тройку лучших замыкает Даррен Пуппа (206). В топ-5 также входят российский голкипер Николай Хабибулин (192) и канадский вратарь Майк Смит (118).

Василевский обновил рекорд «Тампы» по количеству голевых передач для вратарей
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