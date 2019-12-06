Бриндамор: Свечников становится всё лучше и собирается стать великим игроком

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 Б) оценил игру российского форварда Андрея Свечникова, набравшего 2 (1+1) очка и реализовавшего победный буллит в серии послематчевых бросков.

«Я думаю, что он просто становится всё лучше и лучше, всё более уверенным в своих способностях к игре. С ним трудно справиться. Вот почему он собирается стать великим игроком», — сказал Бриндамор после матча.

Российский форвард добрался до рубежа в 30 очков, сыграв 29 матчей в нынешнем чемпионате. В прошлом сезоне для достижения этой отметки Андрею потребовалось провести 69 встреч. В этом сезоне на счету Свечникова 12 заброшенных шайб и 19 результативных передач.