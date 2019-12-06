Президент МОК вручил Третьяку грамоту Всемирной ассоциации олимпийцев
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк был награждён грамотой Всемирной ассоциацией олимпийцев за вклад в олимпийское движение и продвижение ценностей Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает пресс-служба ФХР.
Грамоту российскому функционеру вручил президент МОК Томас Бах. Церемония проходила на совещании совета Международной федерации хоккея (ИИХФ), проходившем в штаб-квартире МОК.
«Для ФХР большая честь получить такое признание от МОК. Мы полностью разделяем ценности МОК, стремимся сделать спорт лучше. Важно развивать международное сотрудничество, и в этом большая заслуга в том числе ИИХФ и нашего большого друга Рене Фазеля», — сказал Третьяк пресс-службе Федерации хоккея России.
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