Третьяк: на Кубке Первого канала хотим посмотреть наших лучших хоккеистов

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от игры российской сборной под руководством Алексея Кудашова. Специалист возглавил национальную команду летом 2019 года, на этом посту он сменил Илью Воробьёва. Под руководством Кудашова сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла.

«У нас доверие к нему, мы надеемся на него, поэтому дали ему возможность работать. Посмотрим, что будет дальше, никто ни от чего не застрахован, мы ждём от него результата. У него есть Евротур, где можно проверить молодёжь, и чемпионат мира. Этот турнир тоже важен, поскольку мы давно его не выигрывали.

В Москве на Кубке Перового канала у нас сыграет состав, приближённый к тому сильнейшему, олимпийскому составу. То есть если бы завтра была Олимпиада, эти игроки, которые вызваны сейчас, выступали бы на ней. Мы хотим посмотреть наших лучших хоккеистов на сегодняшний день», — приводит слова Третьяка ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».