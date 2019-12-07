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«Чикаго» в серии буллитов обыграл «Нью-Джерси», у Гусева — передача

«Чикаго» в серии буллитов обыграл «Нью-Джерси», у Гусева — передача
Хоккей / НХЛ 0

«Чикаго Блэкхоукс» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Для «Дэвилз» это поражение стало четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Кирби Дак. Голами в основное время отметились форвард «Нью-Джерси» Тейлор Холл и нападающий «Чикаго» Алекс Дебринкэт.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 14 минут 40 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, отметился результативной передачей и реализовал свою попытку в серии буллитов.

Видео гола Холла с передачи Гусева можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 2
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Холл (Ватанен, Гусев) – 13:31' (5x4)   1:1 Дебринкэт (Кейн, Строум) – 29:35' (5x4)   1:2 Дак – 65:00' (ПБ)
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