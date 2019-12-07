«Чикаго» в серии буллитов обыграл «Нью-Джерси», у Гусева — передача

«Чикаго Блэкхоукс» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Для «Дэвилз» это поражение стало четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Кирби Дак. Голами в основное время отметились форвард «Нью-Джерси» Тейлор Холл и нападающий «Чикаго» Алекс Дебринкэт.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 14 минут 40 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, отметился результативной передачей и реализовал свою попытку в серии буллитов.

Видео гола Холла с передачи Гусева можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.