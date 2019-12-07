Овечкин: вы никогда больше не увидите меня на льду, если я побью рекорд Гретцки
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пошутил, что завершит спортивную карьеру, если ему удастся превзойти рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате НХЛ. Напомним, на счету россиянина 678 шайб, у легендарного канадца – 894.
«Что будет, если я побью рекорд Гретцки? Вероятно, вы никогда больше не увидите меня на льду. Мгновенный выход на пенсию? Да, прямо сейчас», — сказал Овечкин в программе In The Crease.
Ранее Овечкин стал вторым игроком в истории Национальной хоккейной лиги после Гретцки, кому удалось отправить 675 шайб в ворота соперников, не достигнув 35-летнего возраста. 675-й гол россиянин забил в возрасте 34 года 73 дня. Гретцки забил 675 шайб в возрасте 29 лет 43 дней.
Овечкин применил паяльную лампу во время матча с «Лос-Анджелесом». Видео
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