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«Анахайм» — «Вашингтон»: Кузнецов забросил 12-ю шайбу в сезоне

«Анахайм» — «Вашингтон»: Кузнецов забросил 12-ю шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт второй период, гости впереди со счётом 2:0.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Вторую шайбу гостей в начале второго периода в большинстве забросил российский нападающий Евгений Кузнецов, ассистентами выступили Джон Карлсон и Якуб Врана. Эта шайба стала для 27-летнего форварда 12-й в сезоне.

Видео гола Кузнецова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» уверенно лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 47 очков в 30 матчах. Победная серия «столичных» составляет пять матчей. «Анахайм» занимает 14-е место на Западе с 28 очками в 28 играх.

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