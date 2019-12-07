35 сейвов Коскинена помогли «Эдмонтону» обыграть «Лос-Анджелес»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) в пользу хозяев. Для «Кингз» это поражение стало третьим кряду.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
По два балла за результативность в составе победителей набрали Леон Драйзайтль (1+1) и Алекс Чиассон (1+1). Голкипер «Эдмонтона» Микко Коскинен отразил 35 бросков из 36. Единственную шайбу в составе «Лос-Анджелеса» забросил форвард Майкл Амадио.
Российский нападающий «Кингз» Николай Прохоркин провёл на льду 11 минут 24 секунды, не нанёс ни одного броска в створ ворот, совершил силовой приём и не отметился результативными действиями.
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