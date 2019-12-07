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35 сейвов Коскинена помогли «Эдмонтону» обыграть «Лос-Анджелес»

35 сейвов Коскинена помогли «Эдмонтону» обыграть «Лос-Анджелес»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) в пользу хозяев. Для «Кингз» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

По два балла за результативность в составе победителей набрали Леон Драйзайтль (1+1) и Алекс Чиассон (1+1). Голкипер «Эдмонтона» Микко Коскинен отразил 35 бросков из 36. Единственную шайбу в составе «Лос-Анджелеса» забросил форвард Майкл Амадио.

Российский нападающий «Кингз» Николай Прохоркин провёл на льду 11 минут 24 секунды, не нанёс ни одного броска в створ ворот, совершил силовой приём и не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Драйзайтль (Чиассон, Нил) – 11:02' (5x4)   2:0 Чиассон (Макдэвид, Драйзайтль) – 14:46' (5x4)   2:1 Амадио (Даути, Райан) – 53:32' (5x5)
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