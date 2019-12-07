Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гол Кузнецова и передача Орлова помогли «Вашингтону» одолеть «Анахайм»

Гол Кузнецова и передача Орлова помогли «Вашингтону» одолеть «Анахайм»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу гостей. Для «Кэпиталз» эта победа стала шестой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал форвард «Вашингтона» Якуб Врана, в его активе победная шайба и результативная передача. Голы в составе гостей также у Евгения Кузнецова и Трэвиса Бойда. Голкипер «столичных» Брэйден Холтби отразил 27 бросков из 29.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 17 минут 58 секунды и нанёс пять бросков в створ ворот. Дмитрий Орлов отдал результативную передачу. Илья Самсонов провёл матч в запасе.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бойд (Хагелин, Орлов) – 09:00' (5x5)   0:2 Кузнецов (Карлсон, Врана) – 25:10' (5x4)   1:2 Гецлаф (Терри) – 37:03' (5x5)   2:2 Хенрик (Гецлаф, Каше) – 40:45' (5x5)   2:3 Врана – 41:37' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019