Гол Кузнецова и передача Орлова помогли «Вашингтону» одолеть «Анахайм»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу гостей. Для «Кэпиталз» эта победа стала шестой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал форвард «Вашингтона» Якуб Врана, в его активе победная шайба и результативная передача. Голы в составе гостей также у Евгения Кузнецова и Трэвиса Бойда. Голкипер «столичных» Брэйден Холтби отразил 27 бросков из 29.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 17 минут 58 секунды и нанёс пять бросков в створ ворот. Дмитрий Орлов отдал результативную передачу. Илья Самсонов провёл матч в запасе.