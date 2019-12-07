Кессела овациями встретили в Питтсбурге, бывший клуб посвятил ему памятное видео

Нападающий Фил Кессел, дважды завоевавший Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» до обмена в «Аризону Койотс», был очень тронут тёплым приёмом болельщиков на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена», которые овациями встретили бывшего игрока.

«Они были очень добры ко мне. Очень это ценю. Мне нравилось здесь, я люблю болельщиков. У меня остались только хорошие воспоминания», — приводит слова 32-летнего нападающего сайт НХЛ.



В первой же коммерческой паузе на экране в зале показали двухминутный видеоролик, посвящённый Кесселу. Он смотрел его на льду. Партнёры не пустили его на скамейку запасных, чтобы он смог в полной мере прочувствовать этот момент.

«Вы же меня знаете. Я не любитель таких вещей. Приятно, что они сделали это. Ценю», — добавил Фил.

Видео доступно на странице «Аризоны Койотс» в «Твиттере».



В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» принимал «Аризону». Встреча завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев. Заброшенные шайбы в составе победителей на счету Евгения Малкина и Брэндона Танева. Шат-аут — у голкипера хозяев Тристана Джерри, отразившего 33 броска.