Кессела овациями встретили в Питтсбурге, бывший клуб посвятил ему памятное видео

Нападающий Фил Кессел, дважды завоевавший Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» до обмена в «Аризону Койотс», был очень тронут тёплым приёмом болельщиков на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена», которые овациями встретили бывшего игрока.
«Они были очень добры ко мне. Очень это ценю. Мне нравилось здесь, я люблю болельщиков. У меня остались только хорошие воспоминания», — приводит слова 32-летнего нападающего сайт НХЛ.
В первой же коммерческой паузе на экране в зале показали двухминутный видеоролик, посвящённый Кесселу. Он смотрел его на льду. Партнёры не пустили его на скамейку запасных, чтобы он смог в полной мере прочувствовать этот момент.
«Вы же меня знаете. Я не любитель таких вещей. Приятно, что они сделали это. Ценю», — добавил Фил.
Видео доступно на странице «Аризоны Койотс» в «Твиттере».
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» принимал «Аризону». Встреча завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев. Заброшенные шайбы в составе победителей на счету Евгения Малкина и Брэндона Танева. Шат-аут — у голкипера хозяев Тристана Джерри, отразившего 33 броска.
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