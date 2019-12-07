ЦСКА объявил состав на выезд на последний матч перед паузой на этап Евротура

ЦСКА объявил состав на выезд в Минск, информирует пресс-служба московского клуба.
Завтра, 8 декабря, команда Игоря Никитина сыграет с минским «Динамо» в последнем матче перед паузой на Кубок Первого канала.
Вратари:
Илья Сорокин, Ларс Юханссон, Дмитрий Лозебников;
Защитники:
Александр Романов, Михаил Науменков, Клас Дальбек, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Алексей Марченко, Мэт Робинсон, Артём Блажиевский, Артём Чмыхов, Марсель Ибрагимов;
Форварды:
Марио Кемпе, Иржи Секач, Максим Мамин, Андрей Светлаков, Антон Слепышев, Линден Вей, Сергей Калинин, Александр Попов, Константин Окулов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко, Иван Телегин, Сергей Андронов, Кирилл Капризов, Павел Карнаухов, Сергей Толчинский, Никита Ртищев, Лев Комиссаров, Максим Соркин.
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