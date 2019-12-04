«Динамо» снова не дожало ЦСКА. И проиграло матч на последних минутах

ЦСКА потерял лидерство на Западе

ЦСКА подошёл к матчу с московским «Динамо» в непривычном для себя положении в Западной конференции КХЛ. После поражения на домашнем льду в «армейском» противостоянии со СКА (2:4) команда Игоря Никитина потеряла лидерство на Западе. С московским клубом подобное случилось впервые с сентября.

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Ещё более непривычно было видеть статистику ЦСКА в домашних матчах. Подопечные Никитина проиграли дома пять матчей подряд, а предыдущую победу одержали ещё 21 октября (5:2 в матче с«Торпедо»). После успеха в матче с нижегородским клубом «армейцы» дома поочерёдно уступили «Йокериту» (0:3), «Спартаку» (2:3 ОТ), «Салавату Юлаеву» (2:5), «Северстали» (1:2 ОТ) и собственно СКА.

«Состав у команды по меркам КХЛ отличный, а результаты всё чаще идут не столько по восходящей, сколько по нисходящей. Моё мнение — дело в психологии. Приобрести победный дух — тяжело, упустить его — просто.

После победы в Кубке Гагарина вот эту психологию победителей мы немного растеряли. Может, где-то переоценили свои силы, не ожидали увидеть такой высокий уровень соперничества. В частности, это бросается в глаза в большинстве, его реализация в последнее время ниже всякой критики», — заявил двукратный олимпийский чемпион и советник президента ЦСКА Борис Михайлов.

СКА снова первый на Западе! Забил на последней минуте и обыграл ЦСКА Питер выиграл у московских «армейцев» и продлил серию побед до девяти матчей, а Александр Барабанов оформил хет-трик.

«Динамо» в кризисе?

Вот только и в стане бело–голубых на вряд ли было много оптимизма перед матчем с принципиальным соперником. Команда Владимира Крикунова не самым удачным образом съездила по маршруту Нижний Новгород – Казань. В первом матче выездной серии «Динамо» удалось победить, но иначе как нелогичным тот результат назвать сложно. «Торпедо» в течение 65 минут игрового времени матча висело на воротах москвичей, в результате чего перебросало их почти в два раза (47–28), однако голкипер гостей Иван Бочаров был великолепен. В серии буллитов хозяева так и не смогли забить ему с пяти попыток.

Крикунов: Бочаров пропустил то, что обычно ловит. Видимо, подустал

Через два дня магия Бочарова была бессильна. Встречу с «Ак Барсом» Иван завершил ещё в первом периоде, пропустив трижды с 15 бросков. Итоговый результат – 5:2 в пользу «Ак Барса», однако куда более показательна другая статистика – количество бросков в створ ворот. За два матча по воротам «Динамо» был произведён 151 бросок, из которых 95 пришлось в створ. С такой игрой в защите на очки в матче с ЦСКА рассчитывать не приходилось. К тому же, против бело– голубых говорила и статистика очных встреч. ЦСКА выиграл последние шесть матчей в регулярных первенствах КХЛ (в том числе и первый матч команд в нынешнем сезоне). Не будем забывать и о победе «армейцев» в полуфинале Кубка Гагарина в Западной конференции 2019 года (4-1). Таким образом, из последних 11 очных матчей «Динамо» победило лишь в одном.

«Динамо» ссылает игроков в Тверь. У ЦСКА дебютирует Кемпе

На крупное поражение в Казани Крикунов отреагировал моментально. Во– первых, в Тверь были отправлены Владислав Ефремов и Дмитрий Моисеев, которых в основной команде заменили Семён Панкратов и Антон Васильев. Произошли перестановки и в верхних звеньях «Динамо». Швед Андре Петерссон заменил в звене Вадима Шипачёва откровенно забуксовавшего в последних матчах Даниила Тарасова, который в свою очередь отправился к Миксу Индрашису и Максиму Афиногенову.

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Одной из самых позитивных новостей для тренеров и болельщиков «Динамо» стало выздоровление Артёма Волкова. 22– летний защитник лидирует в клубе по показателю полезности («+12»). Более того, Артём – единственный защитник бело– голубых, чья полезность превышает гроссмейстерские «+10». В заявке на матч с ЦСКА Волков занял привычное место в третьей паре защитников с Андреем Мироновым. В общей сложности Крикунов заявил на встречу сразу восемь защитников, стараясь тем самым обеспечить максимальную надёжность в обороне.

Главный тренер хозяев произвёл минимальные корректировки в составе по сравнению с матчем со СКА, но одна из них стала примечательной. Дебютировал за ЦСКА шведский нападающий Марио Кемпе, пополнивший состав московского клуба в середине ноября. За бывшего форварда системы «Лос-Анджелес Кингз» москвичи выиграли серьёзную борьбу на трансферном рынке КХЛ. Президент «Авангарда» Максим Сушинский признался, что именно в омском клубе хоккеист должен был продолжить карьеру, однако в итоге Кемпе выбрал красно– синих.

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В матче с «Динамо» Марио было суждено проявлять себя в звене с Сергеем Калининым и Иваном Телегиным. Также Артём Блажиевский заменил Михаила Науменкова в роли седьмого защитника, в бэкапом Ильи Сорокина разделся на матч Дмитрий Лозебников. Это произошло в силу лимита на легионеров. Кемпе стал пятым иностранцем в ЦСКА среди полевых игроков.

Толчинский крутит «мельницу» и сравнивает счёт

Первый опасный момент в матче создали гости. Инициативу проявил включённый в расширенный состав молодёжной сборной России для подготовки к чемпионату мира 2020 года Илья Круглов. Молодой форвард эффектно обманул двух защитников ЦСКА, после чего вырвался «один в ноль» с Ильёй Сорокиным, но не смог переиграть голкипера национальной команды.

«Армейцы» в первой половине периода запомнились штангой после броска Иржи Секача и эффектным силовым приёмом в исполнении Сергея Толчинского. Сергей поймал на «мельницу» форварда бело-голубых Андрея Алексеева. Определённо Андрею необходимо взять уроки у защитника своей команды Андрея Миронова, как избегать подобных моментов. Ведь именно Миронов вернул моду в России на подобные хиты.

ЦСКА — «Динамо» М: Толчинский провёл мощный силовой приём на Алексееве

До перерыва команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала отличились динамовцы. Лучший защитник-бомбардир нынешнего сезона КХЛ Юусо Хиетанен поразил ворота Сорокина при игре в большинстве. Результативными передачами отметились лидеры гонки бомбардиров КХЛ Вадим Шипачёв и Дмитрий Яшкин.

ЦСКА сумел отыграться под занавес периода. Александр Романов зарядил от синей линии, Бочаров отразил шайбу перед собой, а Толчинский полез на пятак и коленом добил шайбу в ворота. Арбитр после видеопросмотра вынес вердикт: «удара по шайбе ногой не было, хороший гол». Для Толчинского этот гол стал третьим в нынешнем сезоне, при этом Сергей отличился во втором матче кряду.

Сорокин тащит

Второй период матча обошёлся без заброшенных шайб, а самым запоминающимся моментом стал блестящий сейв голкипера ЦСКА Сорокина. Два в два выкатились бело– голубые, Афиногенов сделал передачу на левый край, Тарасов бросил в угол, но Сорокин в эффектном броске спас команду. Сейв Ильи несомненно войдёт в топ-3 лучших моментов игровой недели КХЛ в исполнении голкиперов.

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Команды старались действовать максимально осторожно и избегать провалов в обороне. Динамовцы были чуть ближе к голу, но до реальных шансов дело по большому счёту уже не доходило. Достаточно сказать, что на двоих команды в этом отрезке лишь 11 раз побеспокоили голкиперов (четыре броска в створ произвели «армейцы» – семь динамовцы).

Шалунов реализует лишнего и отменяет антирекорд ЦСКА

Третий период начался с удаления Романова за выброс шайбы. ЦСКА во второй раз в матче остался в меньшинстве, однако на сей раз «армейцы» прекрасно отработали в меньшинстве, допустив лишь один бросок по воротам Сорокина, да и тот неопасный. Следом правила нарушил форвард хозяев Константин Окулов, и этот двухминутный отрезок динамовцы провели много лучше предыдущего, вот только забить им снова не удалось.

За подобное расточительство ЦСКА мог наказать бело-голубых практически моментально, но Михаил Григоренко свой шанс упустил. За пять минут до конца основного времени динамовцы во второй раз в матче убежали «два в один», но Индрашис не нашёл способа пустить шайбу мимо Сорокина.

ЦСКА получил единственный шанс реализовать лишнего на исходе третьего периода и своим шансом воспользовался на все сто процентов. Максим Шалунов поразил ворота Бочарова, решив исход дерби. «Армейцы» избежали шестого поражения подряд на домашнем льду, тем самым прервав худшую серию дома с 2010 года.