Ковалёв — о словах Крикунова: не считаю, что поступил в Турине неправильно

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалёв прокомментировал слова бывшего главного тренера сборной России Владимира Крикунова, который ранее говорил, что из-за поведения Ковалёва и Ильи Ковальчука были проиграны чемпионат мира 2005 года и Олимпийские игры 2006 года.

«Я не считаю, что поступил неправильно в тот момент в Турине. Мы обыгрываем канадцев, и у нас полуфинал с финнами на Олимпиаде только через день. Я спросил у Крикунова: «Можем ли мы просто поужинать с командой в ресторане?». Я не скажу, кто пришёл поздно или нет. Сейчас посмотришь — все ходят в ресторан, даже в день матча. Что здесь такого?

На следующий день у нас прошла обычная тренировка. Другое дело, мы финнов недооценили немного. Скорее, надо об этом подумать. А не о том, что мы все пропили. Слова Крикунова… У каждого своё видение. Конечно, наше старое поколение тренеров всегда думает о том, что игроки им подготовку сорвали. Я тоже сторонник того, чтобы месяцами сидеть на сборах и готовиться к турниру.

Я мог бы сказать тогда: «Давайте, ребята, потерпим. Никуда не пойдём. Доиграем Олимпиаду, а потом по ресторанам будем ходить». Возможно, в этом была ошибка как капитана. Но я думал о том, что у нас впереди — два дня и коллектив нужно держать вместе. Так или иначе, я не считаю, что это был фактор проигрыша финнам. Просто мы сами их недооценили.

Виделись ли мы с Крикуновым? Виделись. Но мы не общаемся. Пусть Крикунов думает что хочет. У каждого своя голова. Если он считает, что мы в Турине напились и из-за этого проиграли, а это повлияло на его тренерскую карьеру — тут уже не переубедишь. Меня это задело, с одной стороны. Но что вспоминать спустя почти 14 лет?» — цитирует Ковалёва сайт «Матч ТВ».



