Демченко дебютировал за «Металлург» и пропустил гол от бывшей команды

Нападающий челябинского «Трактора» Руслан Карлин отметился заброшенной шайбой в третьем периоде встречи с магнитогорским «Металлургом». Ворота «лисов» защищал Василий Демченко, проводящий дебютный матч за «лисов», выйдя на замену. Любопытно, что Демченко перешёл в «Металлург» из «Трактора».



Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



«Металлург»:



Демченко (Кошечкин);

Антипин – Береглазов, Любимов — Неколенко — Тимкин;

Бирюков – Яковлев, Потехин — Расмуссен — О`Делл;

Дронов – Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;

Бабинцев — Верещагин, Буйницкий— Нестрашил— Паршин.



«Трактор»:



Федотов (Галимов);

Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;

Сергиенко — Терещенко, Авцин — Карлин — Щербак;

Бородкин— Меньшиков, Кручинин — Малыхин— Фатеев;

Жиляков, Степанов, Комаров — Коньков— Косов.