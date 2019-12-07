Демченко дебютировал за «Металлург» и пропустил гол от бывшей команды

Нападающий челябинского «Трактора» Руслан Карлин отметился заброшенной шайбой в третьем периоде встречи с магнитогорским «Металлургом». Ворота «лисов» защищал Василий Демченко, проводящий дебютный матч за «лисов», выйдя на замену. Любопытно, что Демченко перешёл в «Металлург» из «Трактора».
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Составы команд:
«Металлург»:
Демченко (Кошечкин);
Антипин – Береглазов, Любимов — Неколенко — Тимкин;
Бирюков – Яковлев, Потехин — Расмуссен — О`Делл;
Дронов – Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;
Бабинцев — Верещагин, Буйницкий— Нестрашил— Паршин.
«Трактор»:
Федотов (Галимов);
Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;
Сергиенко — Терещенко, Авцин — Карлин — Щербак;
Бородкин— Меньшиков, Кручинин — Малыхин— Фатеев;
Жиляков, Степанов, Комаров — Коньков— Косов.
- 7 декабря 2019
-
17:24
-
17:10
-
17:05
-
16:46
-
16:18
-
15:30
-
15:05
-
15:01
-
14:30
-
14:21
-
14:06
-
13:34
-
13:15
-
13:00
-
12:53
-
12:46
-
12:00
-
11:34
-
11:15
-
11:01
-
10:45
-
10:21
-
10:12
-
09:36
-
09:29
-
08:53
-
08:00
-
07:53
-
07:45
-
07:39
-
07:10
-
06:40
-
06:05
-
05:53
-
05:46