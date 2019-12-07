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Демченко дебютировал за «Металлург» и пропустил гол от бывшей команды

Демченко дебютировал за «Металлург» и пропустил гол от бывшей команды
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий челябинского «Трактора» Руслан Карлин отметился заброшенной шайбой в третьем периоде встречи с магнитогорским «Металлургом». Ворота «лисов» защищал Василий Демченко, проводящий дебютный матч за «лисов», выйдя на замену. Любопытно, что Демченко перешёл в «Металлург» из «Трактора».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Составы команд:

«Металлург»:

Демченко (Кошечкин);
Антипин – Береглазов, Любимов — Неколенко — Тимкин;
Бирюков – Яковлев, Потехин — Расмуссен — О`Делл;
Дронов – Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;
Бабинцев — Верещагин, Буйницкий— Нестрашил— Паршин.

«Трактор»:

Федотов (Галимов);
Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;
Сергиенко — Терещенко, Авцин — Карлин — Щербак;
Бородкин— Меньшиков, Кручинин — Малыхин— Фатеев;
Жиляков, Степанов, Комаров — Коньков— Косов.

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