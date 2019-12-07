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«Автомобилист» пропустил четыре гола за период, но обыграл рижское «Динамо»

«Автомобилист» пропустил четыре гола за период, но обыграл рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке одержал победу над рижским «Динамо», встреча завершилась со счётом 5:4.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Подопечные Андрея Мартемьянова удачно провели первый период, забросив две шайбы усилиями нападающих Дэна Секстона и Питера Холланда. На 39-й минуте екатеринбургский клуб упрочил преимущество, точный бросок в актив записал форвард Георгий Белоусов. Третий период получился самым результативным: у «Автомобилиста» голами отметились оформившие дубли Белоусов и Холланд, у рижан — Бен Маршалл, Микелис Редлихс, Никита Сетдиков и Гинтс Мейя.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 4
Динамо Р
Рига
1:0 Секстон (Голышев, Василевский) – 04:51' (5x3)   2:0 Холланд (Обидин) – 17:05' (4x5)   3:0 Белоусов (Литовченко) – 38:04' (5x5)   3:1 Маршалл (Сетдиков, Макмиллан) – 45:38' (4x4)   4:1 Холланд (Мамкин, Бодров) – 47:23' (5x5)   4:2 Редлихс М. (Дарзиньш, Маршалл) – 48:04' (5x5)   5:2 Белоусов (Литовченко, Трямкин) – 48:24' (5x5)   5:3 Сетдиков (Дарзиньш) – 52:49' (6x4)   5:4 Мейя (Дарзиньш, Маршалл) – 58:49' (6x5)
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