«Автомобилист» пропустил четыре гола за период, но обыграл рижское «Динамо»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке одержал победу над рижским «Динамо», встреча завершилась со счётом 5:4.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Подопечные Андрея Мартемьянова удачно провели первый период, забросив две шайбы усилиями нападающих Дэна Секстона и Питера Холланда. На 39-й минуте екатеринбургский клуб упрочил преимущество, точный бросок в актив записал форвард Георгий Белоусов. Третий период получился самым результативным: у «Автомобилиста» голами отметились оформившие дубли Белоусов и Холланд, у рижан — Бен Маршалл, Микелис Редлихс, Никита Сетдиков и Гинтс Мейя.

