Скабелка: хороший матч, «Барыс» проделал много черновой работы
Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от гостевого матча с хоккейным клубом «Сочи» (4:1). Казахстанский коллектив выиграл четвёртый матч из пяти последних.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Хороший матч. Мы много работали, много делали черновой работы. Наверное, основной момент – игра в неравных составах. То, чего не смог «Сочи», когда им дали «5 на 3», смогли мы: забили в большинстве и выстояли в меньшинстве. Наверное, это и предопределило победу. Хочу поздравить ребят с победой, они молодцы. Ну и Карлссон здорово сегодня сыграл. Рады, что победили», — приводит слова белорусского специалиста официальный сайт хоккейного клуба «Сочи».
«Барыс» победил «Сочи», Старченко оформил дубль
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