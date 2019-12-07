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Макаренко: на усталость сваливать — последнее дело

Макаренко: на усталость сваливать — последнее дело
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Павел Макаренко поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с казахстанским «Барысом» (1:4).

«На усталость сваливать — самое последнее дело. Начали проигрывать — 0:2, потом одну забили, вроде вернулись в игру, но, к сожалению, удалились на пять минут, не выстояли и уже не смогли ничего исправить. В чём уступали «Барысу»? Я не знаю. Просто удалялись много. Так бы не сказал, что в чём-то проигрывали.

Мой гол? Забить, конечно, хотелось. Шайба отскочила, бросил и забил. Жалко, что это не решило исхода встречи, никак не помогло ей. Радоваться особо пока нечему.

Планы на паузу в чемпионате? Отдохнем чуть-чуть с семьёй и будем тренировать то, что у нас не получается, и улучшать то, что получается», — цитирует форварда официальный сайт «Сочи».

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