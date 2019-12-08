«Питтсбург» обыграл «Детройт» благодаря голу и двум передачам Малкина
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол и сделал две результативные передачи.
Таким образом, «Детройт» потерпел 11-е поражение кряду. «Питтсбург» в свою очередь одержал третью победу кряду.
В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» встретится с «Виннипег Джетс», а «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Монреаль Канадиенс». Обе игры состоятся 8 декабря.
Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Гюнцель (Летанг, Малкин) – 05:37' (5x5) 0:2 Руведел (Малкин, Гюнцель) – 17:24' (5x5) 1:2 Фаббри (Бертуцци, Ларкин) – 26:02' (5x4) 1:3 Малкин (Гюнцель, Руведел) – 30:42' (5x5) 1:4 Кагун (Марино, Петтерссон) – 41:38' (5x5) 2:4 Гронек (Хельм) – 53:00' (5x5) 3:4 Ларкин (Фаббри, Холовски) – 56:56' (6x4) 3:5 Марино (Летанг, Танев) – 59:51' (en)
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