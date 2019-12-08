«Питтсбург» обыграл «Детройт» благодаря голу и двум передачам Малкина

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол и сделал две результативные передачи.

Таким образом, «Детройт» потерпел 11-е поражение кряду. «Питтсбург» в свою очередь одержал третью победу кряду.

В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» встретится с «Виннипег Джетс», а «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Монреаль Канадиенс». Обе игры состоятся 8 декабря.

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».