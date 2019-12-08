Тренер «Калгари»: девушки были в ужасе, когда Риналдо и Клиффорд начали драться

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Калгари Флэймз» Джефф Уорд после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3) прокомментировал драку Зака Риналдо с Кайлом Клиффордом.

В конце второго периода российский форвард «Кингз» Николай Прохоркин угодил под жёсткий силовой приём тафгая «Калгари» Риналдо. Николай получил чувствительный удар в голову, однако арбитры не зафиксировали нарушения правил со стороны Риналдо. За Прохоркина вступился тафгай «Кингз» Клиффорд, вызвав Риналдо на бой. По итогам драки арбитры выписали участникам боя удаление до конца матча, так как бой прошёл во время рекламной паузы, что категорически запрещено правилами.

«Никогда не видел подобного в рекламном тайм-ауте. Смотрел, как девушки чистят лёд. Они пришли в ужас, когда Риналдо и Клиффорд стали драться. По словам Зака, Клиффорд сказал, чтобы он ехал драться с ним. Зак ответил, что нельзя драться во время рекламной паузы. Клиффорд парировал: «Окей. Но мы всё равно будем драться». Риналдо сказал: «Хорошо», — цитирует Уорда «Лос-Анджелес Таймс».