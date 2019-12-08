Риналдо ударил Прохоркина в голову, после чего подрался с Клиффордом

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу «огоньков».

В составе победителей по одной шайбе забили Милан Лучич, Зак Риналдо, Шон Монахан и Диллон Дюбе. У «Кингз» — Анже Копитар, Дрю Даути и Мэтт Рой. Российский нападающий Николай Прохоркин отдал голевую передачу.

В конце второго периода российский форвард «Кингз» угодил под жёсткий силовой приём тафгая «Калгари» Зака Риналдо. Николай получил чувствительный удар в голову, однако арбитры не зафиксировали нарушения правил со стороны Риналдо. За Прохоркина вступился тафгай «Кингз» Кайл Клиффорд, вызвав Риналдо на бой. По итогам драки арбитры выписали участникам боя удаление до конца матча.