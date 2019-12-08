Клуб ECHL хоккейной формой ответил главному герою фильма «Один дома». Фото

Хоккейный клуб «Орландо Солар Бирз» представил оригинальную форму. Свитера «Орландо» стилизованы под новогоднюю ёлку. Таким образом в «Солар Бирз» обыграли фразу героя Маколея Калкина из знаменитого американского фильма «Один дома».

«Зачем мы едем во Флориду? Там нет рождественских ёлок», — говорил в фильме Кевин Маккаллистер.

«Это ложь», — отвечает пресс-служба хоккейного клуба.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» клуба.

«Один дома» — американский рождественский комедийный фильм 1990 года производства и авторства Джона Хьюза, срежиссированный Крисом Коламбусом. Маколей Калкин исполнил роль Кевина Маккаллистера — мальчика, забытого дома, когда на рождественские каникулы его семья улетает в Париж.

«Орландо Солар Бирз» — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Восточной конференции хоккейной лиги Восточного побережья. Клуб основан в 2011 году, базируется в городе Орландо, штат Флорида, США.